مع معاناة بعض ممن أصيبوا بكورونا لفترة طويلة من أعراض المرض حتى بعد التعافي منه، عكف باحثون على دراسة هذه الظاهرة المقلقة، في محاولة لفهم طبيعة الفايروس بشكل أدق.

فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن أكثر من ثلث من أصيبوا بـ«كوفيد-19»، سيستمر معهم عرض واحد على الأقل لعدة أشهر، فيما بات يطلق عليه العلماء اسم «كوفيد الممتد».

ودرس باحثون من جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا، ظاهرة «كوفيد الممتد»، على عينة مؤلفة من أكثر من 270 ألف شخص شفي من فايروس كورونا.

ووفق «سكاي نيوز»، وجد صناع البحث أن 37% من العينة عانوا على الأقل عرضا واحدا امتد لفترة من 3 إلى 6 أشهر، حسب النتائج التي سلطت عليها الضوء صحيفة «الغارديان» البريطانية.