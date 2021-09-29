شدد أستاذ الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، على ضرورة اتباع 7 نصائح مهمة للمحافظة على صحة القلب، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للقلب الذي يصادف اليوم (الأربعاء) 29 سبتمبر 2021 تحت عنوان «اللياقة النفسية وصحة قلبك».

وبين البروفيسور خوجة أن النصائح الـ7 تمثلت في ما يلي:

• تجنب التدخين، فالنيكوتين يزيد من احتياج عضلة القلب للأكسجين، كما يسبب أول أكسيد الكربون الذي ينشأ من احتراق السيجارة زيادة في الأكسجين اللازم لعضلة القلب، وثبت أيضاً أن التدخين يقلل من نسب بعض أنواع الكوليسترول اللازم للجسم، والتي تقلل من خطر التعرض للإصابة باحتشاء عضلة القلب.

• ممارسة الرياضة، إذ إنها تحسن الدورة الدموية وعمل القلب، وتقلل ارتفاع ضغط الدم، فالخمول والكسل يقودان إلى زيادة تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن وتجمع الكوليسترول الضار على الجدار الداخلي للشرايين والأوعية الدموية.

• تجنب الإكثار من تناول الدهون، إذ يرتبط الإكثار من تناول أطعمة الدهون بزيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

• تجنب التوتر والقلق، فالمستويات المرتفعة من هرمون الكورتيزول الناتجة عن التوتر طويل الأمد يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق رفع ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم.

• الاعتدال في تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، فجميعها لها انعكاسات غير صحية على القلب.

• الحد من تناول ملح الطعام، فالإفراط به يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والذي يرتبط بأمراض القلب، فالتوصية اليومية من الملح للبالغين هي أقل من 5 غرامات.

• الإكثار من تناول الفواكه والخضار لفوائدها على صحة الجسم بشكل عام، لكونها تشتمل على عناصر مهمة وهي الفيتامينات والمعادن والألياف.

ودعا البروفيسور خوجة، إلى ضرورة المحافظة على نسبة الكوليسترول بالدم للحفاظ على عضلة القلب والشرايين والأوعية الدموية، فعدم توازن نسبة الكوليسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، مع الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وخصوصاً الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات عالية ونسبة عالية من الزيوت والدهون لذا يجب التقليل من تناولها.

وخلص البروفيسور خوجة إلى القول، إن أمراض القلب تؤثر على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه الحالة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب -عدم انتظام القلب-، وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص وهي عيوب خلقية في القلب، ومرض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب، والوقاية من أمراض القلب تكون باتباع السلوكيات الصحية.