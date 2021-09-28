هددت شركة «أبل» القائمين على «فيسبوك» بحظر «أنستغرام» على هواتف «آيفون»، وحذفه من متجر التطبيقات نهائياً، بسبب الأزمة المشتعلة بينهما اعتراضا على ممارسات عنيفة شهدها «أنستغرام»، واعتبر نوعا من الإتجار في البشر. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الثلاثاء)، نفت «فيسبوك» الاتهامات، مؤكدة أنها تلقت إشادات بالتطبيق في 11 موضوعاً، منها المساعدة على تجاوز الوحدة والقلق والحزن واضطرابات الأكل أثناء جائحة كورونا، ووفرت خيار إبلاغ مخصص بالمحتوى، علاوة على تحديثها سياسات لإزالة أي محتوى مرتبط بالانتحار. يذكر أن صحفا أمريكية نشرت قبل يومين وثائق مناقشات دارت داخل «فيسبوك» حول ما أثير عن تحول التطبيق إلى منصة لنشر أفكار الكراهية والعنف.