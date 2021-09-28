أزال «تويتر» شارة التحقق الزرقاء من حسابات عدد من وزارات حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان أخيرا. وحرمت المنصة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية وحساب الرئاسة وهيئة المشتريات الأفغانية ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح من «العصفور الأزرق»، بينما أبقت عليه بحسابي الرئيسين السابقين أشرف غني وحامد كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، والنائب الثاني للرئيس سروار دنش. ووفق وكالة «باجواك» الأفغانية (الإثنين)، منذ استيلاء طالبان على كابول لم تستخدم الصفحات الرسمية لتلك المؤسسات، إذ استعاضت الحركة عنها بحسابات لمتحدثين رسميين، في وقت وعد «فيسبوك» بحظر كافة الحسابات الداعمة لطالبان على جميع المنصات بما فيها «إنستغرام».