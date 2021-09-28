كشف مكتب الإحصاءات البريطانية أن 26 سبتمبر من كل عام يعد اليوم الأكثر استقبالا للمواليد الجدد بالمملكة المتحدة. ووفق «ladbible» (الإثنين)، حللت فرق المكتب بيانات المواليد على مدار الـ20 عاماً الماضية، فاحتل يوم 26 المركز الأول بين أيام السنة، بمتوسط 2000 ولادة كل عام، أعلى بـ200 مولود عن متوسط المعدل اليومي المقدر بـ1800 ولادة. أما عن السبب، فيقول باحثو المكتب: «بالحسابات السريعة تكتشف أن يوم 26 سبتمبر تسبقه بـ9 أشهر مناسبة «البوكسينج داي»، التي يحظى فيها البريطانيون بعطلة رسمية، ما يؤكد أن زيادة المواليد مرتبطة باستراحة السكان في منازلهم خلال هذه العطلة، فمهما كانت الحالة الوبائية فإن الأرقام لا تكذب».