التعرض لأشعة الشمس صباحاً وعصراًتناولفيتاميني C وD والزنك والحديداعتماد أطعمة غنية بالبروتين وتجنب السكرشرب 3 لترات ماء، والنوم 8 ساعات يومياًلأن الحوامل ممنوعات من 99% من الأدوية لأثرها السلبي على سلامتهن والأجنة، شدد أطباء تغذية على ضرورة اتباع 5 خطوات لرفع مناعتهن في فصلي الخريف والشتاء. ووفق موقع DW الألماني (الإثنين) حث الأطباء على تناول الفيتامينات بإشراف طبي وخصوصا فيتامين سي والزنك، واتباع نظام غذائي صحي يحوي الحديد. وتلقي تطعيم الإنفلونزا لأثره الإيجابي على الأجنة، وتجنب تيارات الهواء البارد، وارتداء ملابس ثقيلة بطبقة داخلية من القطن، والتعرض لأشعة الشمس صباحا وبعد العصر، للحصول على فيتامين “د”، وتناول أطعمة غنية بالبروتين كالبيض المسلوق، وما لا يقل عن 3 لترات ماء يوميا، وتجنب الإفراط في السكر، والنوم 8 ساعات مساءً.تلقي تطعيم الإنفلونزا لحماية الأم والجنين