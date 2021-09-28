قضت محكمة الجنايات الكويتية (الإثنين) بحبس الممثل والمغني الكويتي علي كاكولي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 5 آلاف دينار، إثر إدانته بتعاطي وتهريب المواد المخدرة. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي، إذ تم القبض على كاكولي عند وصوله مطار الكويت قادما من مصر وبحوزته مواد مخدرة، واعترف في التحقيقات بإدمانه على المخدرات خلال فترة تصويره أحد أعماله خارج البلاد. يذكر أن كاكولي قدم عددا من الأعمال الفنية أبرزها: دفعة بيروت، ورحلة إلى الجحيم، والعافور، كما اشتهر بغنائه لإحدى الأغاني الشهيرة باللهجة المصرية.وفي سياق آخر، كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن نجاتها من الموت بأعجوبة بعد تعرض مطبخ منزلها لحريق أتى على محتوياته، وأدى لإصابة والدتها بحروق بليغة. وقالت فضالي على حسابها في «فيسبوك» أمس: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل.. كنا هنموت، المطبخ ولع بالكامل، وايدين أمي اتحرقت». وتصور فضالي حاليا مشاهدها في فيلم «في القلب» بمشاركة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر، بينما أوقفت تصوير فيلم «ميني بار» عقب إصابة بطل العمل نضال الشافعي بانفجار في الزوائد القولونية، ما دفعها للتعاقد على بطولة فيلم ثالث بعنوان «روحي لك» مع إيهاب فهمي.بدورها، خرجت المطربة السورية ميادة الحناوي عن صمتها، لترد على أنباء إصابتها بمرض ألزهايمر، إذ قالت لوسائل إعلام مصرية أمس: «أنا بصحة جيدة ولا أعاني من أي شيء.. كفاكم ترديد شائعات، تحروا الدقة وخافوا الله.. لأن ذلك يزعجني ويشعرني بفوبيا». وأكدت الحناوي أنها ستحيي حفلات غنائية في عدد من المدن العربية خلال الفترة القادمة، أولها في أبوظبي. يذكر أن الحناوي مواليد مدينة حلب عام 1959، لقبت بمطربة الجيل، وتعد من مطربات الصف الأول، إذ غنت منذ صغرها، وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبدالوهاب حين سمعها في سهرة قضاها بمصيف بلودان السورية.