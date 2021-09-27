أعلنت سلطات الصحة الروسية ابتكار أول جهاز عالي الدقة لقياس مستوى الجلوكوز في الدم دون حاجة لإبر الوخز. ووفق RT (الإثنين)، حصلت شركة المبادرة التكنولوجية التابعة للحكومة، على براءة اختراع تسمح بقياس السكر عبر ربط ثلاث أصابع (السبابة والوسطى والبنصر) بمستشعر خارجي. وأظهرت نتائج الاختبارات السريرية أن الجهاز يتوافق مع معايير ISO، إذ لا تتجاوز نسبة الخطأ فيه 15%، أي مثل أجهزة قياس السكر الحالية، فيما ينتظر أن يسوق الجهاز عالميا مطلع 2021، بهدف تسهيل حياة مرضى السكري الذين يضطرون لوخز أصابعهم عدة مرات يوميا. يذكر أن الجهاز المبتكر تم اعتماده في 20 دولة بينها، الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.