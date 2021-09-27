يرتكب بعض قائدي المركبات 5 أخطاء تنتهي بعطل السيارة أو زيارة ورش الصيانة أكثر من الطبيعي. ووفق DW الألماني (الأحد)، يحذر خبراء صيانة السيارات من إهمال تسريبات الماء والزيوت وخصوصا زيت المحرك، ما ينتهي بتلفه، وتجاهل صيانة الأعطال وتأجيل إصلاح الأجزاء التالفة، أو عدم الانتباه للمبات التحذيرية في لوحة عداد السيارة، أو تجاهل فحص ضغط الإطارات بشكل دوري، وعدم استعمال المكابح اليدوية على الأسطح غير المستوية والاعتماد على وضعية التوقف P ما ينتهي بكسر ناقل الحركة، وحذروا من القيادة بخزان وقود شبه فارغ، ووضع اليد على ناقل الحركة، أو التغيير من الوضع R إلى D والعكس قبل التوقف التام.