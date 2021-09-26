بعد طرحها أغنيتي «فدواتك» و«كل ما نويت»، تستعد المغنية مشاعل بنت محمد لإطلاق أغنية «سنجل» جديدة بعنوان «إيديني بيدينه» قبل انتهاء 2021، كلمات خالد العوض وألحان ناصر الصالح. ووجهت رسالة للسعوديين قالت فيها: «سأزور العاصمة الرياض قريبا لإحياء عدد من الحفلات، والتوقيع على أعمال فنية خليجية بالتعاون مع شعراء وملحنين سعوديين». وتابعت: «أسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صالون الرياض باعتباره أكبر تجمع فني خليجي يضم أساتذة الموسيقى والمسرح والثقافة والفن.. متفائلة بمطلع عام 2020، فالمستمع الخليجي والعربي أصبح واعياً، وقادراً على تقييم الكلمات والألحان بمجرد سماعها»، واختتمت «نحتاج في الوقت الحالي أعمالاً تبث البهجة والفرح في نفوس الجماهير بعيداً عن الحزن والكآبة».