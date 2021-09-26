في واقعة وصفت بالأغرب خلال عام 2021، طلق شاب هندي زوجته بعد 22 شهراً من الزواج لعدم استحمامها بشكل يومي. ووفق موقع قناة «نيوز 18» التلفزيونية المحلية (الأحد) تقدمت الزوجة، لم يكشف عن هويتها، بشكوى لهيئة حماية المرأة في ولاية أتر برديش شمال البلاد، بعد تسلمها وثيقة الطلاق، مشيرة إلى أنها لم تستجب لطلب الزوج كونه يفوق طاقتها. فيما أكد مسؤول الهيئة أن الزوجة لديها رغبة شديدة للعودة لزوجها، وتربية رضيعهما ذي العام الواحد معاً. ومع تشبث الأب بحرمانها من الطفل، تحاول الهيئة الإصلاح بينهما لاسيما أن سبب الطلاق لا يندرج تحت أي فعل عنيف أو جريمة ضد المرأة.