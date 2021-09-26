تطوّر حب السعودي فيصل ملائكة للثعابين غير السامة من اقتناء أحدها بعمر الخامسة، إلى تهجينها للخروج بألوان فريدة حين أصبح رب عائلة. وفي حديقة بيته بجدة قرب البحر، خصص ملائكة (35 عاماً) والأب لـ3 أطفال، مكاناً كتب عليه «حجرة الثعبان». ويقول: «البعض يجمع الأحجار الكريمة أو السيارات الكلاسيكية أو اللوحات، أما أنا فأهوى جمع الفن الحي»، ويقتني ملائكة أكثر من 100 ثعبان من فصيلة «الأصلة الشبكية»، ويصل ثمن بعضها إلى 20 ألف دولار، مؤكداً أن إنتاج الثعبان الثلاثي الألوان يستغرق نحو 10 أعوام، لاسيما أنه ينتج طفرات جينية مختلفة ويركبها ليخرج بأشكال وألوان لا مثيل لها على وجه الأرض.