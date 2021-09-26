وسط..«الرياض» الفاتنة بروحها المتجددةوُلِد ذلك الإنسان «الفاتن»وداخل تلك المدينة الخضراءنشأ وشبَّ وكتب وأبدعوعند..سن الـ20 والقصة القصيرةكانت الكتابة رفيقة حياتهومنها بدأت حكاية مبدعبحصد جائزة أدب الشبابولما..بنى سفينته بمحيطات أفكارهسافر بكتاباته لعالم آخروبارح وظيفته بوزارة الإعلاموتفرغ لكتاباته الإبداعية العاصفة..***خلف فهيد الحربيكاتب ساخر وسيناريستمؤلف تلفزيوني كوميديرئيس تحريرصحيفة «شمس» سابقاًمدير تحرير سابقلصحف سعودية وخليجية..***من..قصة حلم طفولية طموحةلرئاسة تحرير صحيفة يوميةقادته الأقدار لصحيفة «شمس»في تجربة مرهقة أحبهاوعن..عموده العكاظي «بين شارعين»غرق في بحر جدةفي تجربة أوصلته للناسواقترب منهم حباً روحياًأما..شارة المسلسل التراثي «العاصوف»فطرحها كجزء أصيل للدراماوصناعة مرحلة ليست عابرةبموسيقى لمسة حنين للماضي***عندماعشق «السعودية» كتب «وطن»تلك الأغنية الوطنية الخالدةلصوت مثوى بإجلاله وهيبتهواحتضان وطن وتوله مواطنوعندما..يمسك قلمه لكتابة مقالاتهبعباراته النقدية ونَّفَسَه الساخريكتب بصعوبة دون يكررليصنع تأثيراً بكلام مختلفوعندما..شعر ارتخاء لياقته الذهنيةابتعد عن الكتابة الصحفيةليختار تقنيات جديدة لمفرداتهبمحتوى يجول بخواطر الناس..***ذلك هو..العايش مع الناس ووسطهمالكاتب الذي يعمل بكثافةالمحب للفنون الأدبية بأصنافهانثراً وشعراً.. مسرحاً وقصة.