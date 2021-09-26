وسط..
«الرياض» الفاتنة بروحها المتجددة
وُلِد ذلك الإنسان «الفاتن»
وداخل تلك المدينة الخضراء
نشأ وشبَّ وكتب وأبدع
وعند..
سن الـ20 والقصة القصيرة
كانت الكتابة رفيقة حياته
ومنها بدأت حكاية مبدع
بحصد جائزة أدب الشباب
ولما..
بنى سفينته بمحيطات أفكاره
سافر بكتاباته لعالم آخر
وبارح وظيفته بوزارة الإعلام
وتفرغ لكتاباته الإبداعية العاصفة..
***
خلف فهيد الحربي
كاتب ساخر وسيناريست
مؤلف تلفزيوني كوميدي
رئيس تحرير
صحيفة «شمس» سابقاً
مدير تحرير سابق
لصحف سعودية وخليجية..
***
من..
قصة حلم طفولية طموحة
لرئاسة تحرير صحيفة يومية
قادته الأقدار لصحيفة «شمس»
في تجربة مرهقة أحبها
وعن..
عموده العكاظي «بين شارعين»
غرق في بحر جدة
في تجربة أوصلته للناس
واقترب منهم حباً روحياً
أما..
شارة المسلسل التراثي «العاصوف»
فطرحها كجزء أصيل للدراما
وصناعة مرحلة ليست عابرة
بموسيقى لمسة حنين للماضي
***
عندما
عشق «السعودية» كتب «وطن»
تلك الأغنية الوطنية الخالدة
لصوت مثوى بإجلاله وهيبته
واحتضان وطن وتوله مواطن
وعندما..
يمسك قلمه لكتابة مقالاته
بعباراته النقدية ونَّفَسَه الساخر
يكتب بصعوبة دون يكرر
ليصنع تأثيراً بكلام مختلف
وعندما..
شعر ارتخاء لياقته الذهنية
ابتعد عن الكتابة الصحفية
ليختار تقنيات جديدة لمفرداته
بمحتوى يجول بخواطر الناس..
***
ذلك هو..
العايش مع الناس ووسطهم
الكاتب الذي يعمل بكثافة
المحب للفنون الأدبية بأصنافها
نثراً وشعراً.. مسرحاً وقصة.
«الرياض» الفاتنة بروحها المتجددة
وُلِد ذلك الإنسان «الفاتن»
وداخل تلك المدينة الخضراء
نشأ وشبَّ وكتب وأبدع
وعند..
سن الـ20 والقصة القصيرة
كانت الكتابة رفيقة حياته
ومنها بدأت حكاية مبدع
بحصد جائزة أدب الشباب
ولما..
بنى سفينته بمحيطات أفكاره
سافر بكتاباته لعالم آخر
وبارح وظيفته بوزارة الإعلام
وتفرغ لكتاباته الإبداعية العاصفة..
***
خلف فهيد الحربي
كاتب ساخر وسيناريست
مؤلف تلفزيوني كوميدي
رئيس تحرير
صحيفة «شمس» سابقاً
مدير تحرير سابق
لصحف سعودية وخليجية..
***
من..
قصة حلم طفولية طموحة
لرئاسة تحرير صحيفة يومية
قادته الأقدار لصحيفة «شمس»
في تجربة مرهقة أحبها
وعن..
عموده العكاظي «بين شارعين»
غرق في بحر جدة
في تجربة أوصلته للناس
واقترب منهم حباً روحياً
أما..
شارة المسلسل التراثي «العاصوف»
فطرحها كجزء أصيل للدراما
وصناعة مرحلة ليست عابرة
بموسيقى لمسة حنين للماضي
***
عندما
عشق «السعودية» كتب «وطن»
تلك الأغنية الوطنية الخالدة
لصوت مثوى بإجلاله وهيبته
واحتضان وطن وتوله مواطن
وعندما..
يمسك قلمه لكتابة مقالاته
بعباراته النقدية ونَّفَسَه الساخر
يكتب بصعوبة دون يكرر
ليصنع تأثيراً بكلام مختلف
وعندما..
شعر ارتخاء لياقته الذهنية
ابتعد عن الكتابة الصحفية
ليختار تقنيات جديدة لمفرداته
بمحتوى يجول بخواطر الناس..
***
ذلك هو..
العايش مع الناس ووسطهم
الكاتب الذي يعمل بكثافة
المحب للفنون الأدبية بأصنافها
نثراً وشعراً.. مسرحاً وقصة.