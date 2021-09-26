رغم تداعياتها السلبية على المنشآت.. ما الوجه الحسن لكورونا

اختصرت جائحة كورونا الطريق نحو التحول الكامل إلى التقنية من قبل بعض المتاجر، فعلى رغم التداعيات السلبية للجائحة، وتكبد آلاف المنشآت خسائر ما دفع بعضها للإغلاق النهائي، إلا أن هذه الجائحة أنذرت ببدء عصر جديد للتقنية، ما دفع كبار السن وصغارهم للاعتماد بشكل كلي على الجانب التقني، والبعد عن التقليدية.وانعكست الجائحة إيجابا على العديد من المتاجر الحالية، خصوصا بعد تراجع الخوف منها، إذ تمكنت العديد من المنشآت من الحصول على تصاريح العمل لمدة 24 ساعة لتسيير أعمالها، إضافة لاستحداث العديد من المنشآت التقنية المختصة كـ«وساطة» لتسيير الأعمال بين المتاجر والعميل.* الانعكاسات الإيجابية لكورونا:- التحول نحو التقنية- فتح المحلات 24 ساعة- استحداث منشآت «الوساطة»