كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن رئيس فريق علمي مشكل تحت إشراف مجلة «لانسيت» الطبية مكلفا بالتحقيق في منشأ فايروس كورونا، أعلن حل الفريق بسبب تضارب محتمل في المصالح.

وذكرت الصحيفة (السبت) أن البروفيسور في جامعة كولومبيا جيفري ساكس، أعلن عن حل لجنة «كوفيد-19» الخاصة بـ«لانسيت» التي كان يترأسها، مفسرا هذه الخطوة بمخاوفه من صلاتها بمؤسسة EcoHealth Alliance غير الربحية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتعاونت مع معهد أبحاث الفيروسات في مدينة ووهان الصينية حيث بدأت جائحة كورونا.

وتعرضت هذه المنظمة منذ عام 2020 للتحري من قبل بعض العلماء والمشرعين في الكونغرس ومسؤولين آخرين بسبب تخصيصها أموالا أمريكية لتمويل بحوث فايروسات كورونا لدى الخفافيش في جامعة ووهان سابقا.

وقال ساكس، مفسرا قراره حل اللجنة إنه لا يريد أن يكون هناك فريق من هذا النوع «منخرط بهذه الصورة الواضحة في أحد أهم المسائل المتعلقة بمهمة البحث عن أصول كورونا».

ولفت في الوقت نفسه إلى أن خبراء اللجنة سيواصلون العمل على دراسة أصول كورونا، تمهيدا لإعداد تقرير من المقرر نشره في منتصف العام القادم، لكن ذلك على نطاق أوسع مع إشراك خبراء آخرين مختصين بقضايا الأمن البيولوجي.