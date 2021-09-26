أعلنت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر نهى عاصم أن بلادها ما زالت في طور الأبحاث لمعرفة هل سيكون التطعيم ضد فايروس كورونا طويل الأمد أم لا.

وأضافت: «في الأغلب سيكون أخذ اللقاح بشكل موسمي والتطعيم عن طريق الأنف سيعطي حماية ضد نقل العدوى».

وتابعت: «نحاول مع الوقت البحث عن حلول عملية أكثر مثل فكرة دمج عدة أنواع من اللقاحات مثل لقاح الأنفلونزا مع لقاح كورونا»، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزال في طور الأبحاث.

وصرحت بأن آخر تحديث لبروتوكول العلاج ضد فايروس كورونا كان الخامس من نوعه قبل شهر، مشيرة إلى أنه على رأس التعديلات إضافة نوع معين من العلاج المناعي لحالات خاصة قبل وصولها إلى الحالة الحرجة.

وأوضحت أنه حتى الآن يبدأ التطعيم من سن 18 عاما، وأن أمر النزول بالسن تتم دراسته، متوقعة زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.