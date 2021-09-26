أطلقت الملحقية الثقافية السعودية بالعاصمة الإسبانية مدريد، مشروعا ثقافيا لترجمة قصائد أبرز الشعراء السعوديين المعاصرين للغة الإسبانية؛ بهدف نقل الأدب السعودي إلى الناطقين بهذه اللغة البالغين أكثر من نصف مليار في نحو 24 دولة حول العالم. وثمن الملحق الثقافي السعودي في مدريد الدكتور سعيد المالكي دور وزارة التعليم في دعم الملحقيات الثقافية لتحقيق أهدافها في تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين عبر الفعاليات الثقافية وتبادل الخبرات، ودعم الطلبة المبتعثين وتذليل عقباتهم كافة. وقال: «ترجمت الملحقية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، قصيدة «وطن بحجم الحب» للفائز بمسابقة شاعر «عكاظ» الأكاديمي بالجامعة الإسلامية د.شتيوي الغيثي، وقصيدة «خضراء» للأكاديمية بجامعة الطائف د. أحلام الحميد، و«هي لنا دار» للشاعر سعود الصميلي.