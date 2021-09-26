غلاية الماء الكهربائيةشواحنالهواتفمكيفاتالهواءالمايكروويفيشكو البعض من ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، دون إدراك أن هناك 5 أجهزة منزلية تستمر في استهلاك الطاقة رغم فصلها. ووفق «بوابة الأهرام» المصرية (السبت)، حذر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك من ترك شواحن الهواتف المحمولة في الكهرباء دون استخدام ما يرفع قيمة الفاتورة، لذا يتوجب نزعها من المصدر، علاوة على ضرورة إغلاق جهاز الكمبيوتر بشكل كامل، مع فصل الفيشة عن القابس، أما تكييف الهواء فيعد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، ما ينصح معه بضبط حرارته على 24 مئوية، وفصله من المفتاح لا الريموت فقط، وكذلك الحال مع غلاية الماء الكهربائية، إضافة لضرورة فصل الكهرباء نهائيا عن المايكروويف بعد استخدامه.أجهزةالكمبيوتر