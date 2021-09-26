حين..
فُتِحت أجواء «كرنفالات» الوطن
لعرض الوجه الثقافي السعودي
التقت الخبرات بجيل التقنية
ليقدموا إرثاً يظل بالذاكرة
وحين..
حضرت أنامل الرسامين للفضاء
بنقوش ناصعة وتوقيعات فصيحة
كُتِبت سيرة فناني الفرشاة
فأبحروا في مراكب البداعة
وحين..
انكبوا على عوالمهم الخاصة
خرج الجمهور صغاراً وكباراً
من حالة متعة النظر
إلى ورشة الفن الوطنية..
***
بين..
تجربة فنية بداياتها واضحة
وهاجس وطني ديدنه باقٍ
فإن النهاية ممارسة إنسانية
لمواطن انطلق من وطنه
وبين..
جمهور محب لإمتاع العين
وآخر متلهف لبراعة ريشة
أطلق «مداد فن» نافذة
الاحتفاء الوطني بأفق جديد
وبين..
هذه الصفة وتلك المهمة
جسر تعبره الأطراف الخلَّاقة
لتكتمل دائرة التجارب الفنية
لإدارة دفة متعة الناس..
***
من..
مساحات حب للفن البصري
بدأت مسيرة «الفن التشكيلي»
بمسافات سكنها منظر إبداعي
وأحلام راهنت على التحدي
ومن..
عالم مكتظ ببراعة فنية
لا يقبل إلا التفوق
التقت كل الأطياف الحاذقة
في فضاء مفتوح بالإنجاز
ومن..
أيدي أولئك الفنانين العاشقين
لموطن التراث والثقافة والفن
إلى حلاوة ذائقة الإمتاع
ورائحة الألوان بمعانيها العميقة..
***
تلك هي..
وجدانيات مترسبة لأرواح فنانين
وتشكيليات فن ولوحات السحرية
وعناصر رسومات رمزية مبتَكَرة
إنها بلد الخلَّابين الولَّادة.
فُتِحت أجواء «كرنفالات» الوطن
لعرض الوجه الثقافي السعودي
التقت الخبرات بجيل التقنية
ليقدموا إرثاً يظل بالذاكرة
وحين..
حضرت أنامل الرسامين للفضاء
بنقوش ناصعة وتوقيعات فصيحة
كُتِبت سيرة فناني الفرشاة
فأبحروا في مراكب البداعة
وحين..
انكبوا على عوالمهم الخاصة
خرج الجمهور صغاراً وكباراً
من حالة متعة النظر
إلى ورشة الفن الوطنية..
***
بين..
تجربة فنية بداياتها واضحة
وهاجس وطني ديدنه باقٍ
فإن النهاية ممارسة إنسانية
لمواطن انطلق من وطنه
وبين..
جمهور محب لإمتاع العين
وآخر متلهف لبراعة ريشة
أطلق «مداد فن» نافذة
الاحتفاء الوطني بأفق جديد
وبين..
هذه الصفة وتلك المهمة
جسر تعبره الأطراف الخلَّاقة
لتكتمل دائرة التجارب الفنية
لإدارة دفة متعة الناس..
***
من..
مساحات حب للفن البصري
بدأت مسيرة «الفن التشكيلي»
بمسافات سكنها منظر إبداعي
وأحلام راهنت على التحدي
ومن..
عالم مكتظ ببراعة فنية
لا يقبل إلا التفوق
التقت كل الأطياف الحاذقة
في فضاء مفتوح بالإنجاز
ومن..
أيدي أولئك الفنانين العاشقين
لموطن التراث والثقافة والفن
إلى حلاوة ذائقة الإمتاع
ورائحة الألوان بمعانيها العميقة..
***
تلك هي..
وجدانيات مترسبة لأرواح فنانين
وتشكيليات فن ولوحات السحرية
وعناصر رسومات رمزية مبتَكَرة
إنها بلد الخلَّابين الولَّادة.