حين..فُتِحت أجواء «كرنفالات» الوطنلعرض الوجه الثقافي السعوديالتقت الخبرات بجيل التقنيةليقدموا إرثاً يظل بالذاكرةوحين..حضرت أنامل الرسامين للفضاءبنقوش ناصعة وتوقيعات فصيحةكُتِبت سيرة فناني الفرشاةفأبحروا في مراكب البداعةوحين..انكبوا على عوالمهم الخاصةخرج الجمهور صغاراً وكباراًمن حالة متعة النظرإلى ورشة الفن الوطنية..***بين..تجربة فنية بداياتها واضحةوهاجس وطني ديدنه باقٍفإن النهاية ممارسة إنسانيةلمواطن انطلق من وطنهوبين..جمهور محب لإمتاع العينوآخر متلهف لبراعة ريشةأطلق «مداد فن» نافذةالاحتفاء الوطني بأفق جديدوبين..هذه الصفة وتلك المهمةجسر تعبره الأطراف الخلَّاقةلتكتمل دائرة التجارب الفنيةلإدارة دفة متعة الناس..***من..مساحات حب للفن البصريبدأت مسيرة «الفن التشكيلي»بمسافات سكنها منظر إبداعيوأحلام راهنت على التحديومن..عالم مكتظ ببراعة فنيةلا يقبل إلا التفوقالتقت كل الأطياف الحاذقةفي فضاء مفتوح بالإنجازومن..أيدي أولئك الفنانين العاشقينلموطن التراث والثقافة والفنإلى حلاوة ذائقة الإمتاعورائحة الألوان بمعانيها العميقة..***تلك هي..وجدانيات مترسبة لأرواح فنانينوتشكيليات فن ولوحات السحريةوعناصر رسومات رمزية مبتَكَرةإنها بلد الخلَّابين الولَّادة.