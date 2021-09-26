منذ تفشي «كورونا» لم تشهد تركمانستان أي إصابة، أو هذا ما تزعمه سلطات الدولة الواقعة في آسيا الوسطى. ووفق CNN الأمريكية (السبت)، تشير بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الجمهورية السوفيتية السابقة واحدة من 5 دول لم تبلغ عن أي إصابات، بينها 3 جزر معزولة في المحيط الهادئ وكوريا الشمالية. ورفض الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، الذي يحكم البلاد منذ 2006، تقارير عن الإصابات ووصفها بـ«المفبركة»، في وقت تؤكد منظمات مستقلة أن الدولة تواجه موجة تقتل العشرات وتزحم المستشفيات بالإصابات، فيما حذر معارضون من كذب الرئيس في محاولة لتقليل خطر الفايروس للحفاظ على شعبيته.