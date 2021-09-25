نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، أول صورها على «فيسبوك» و«إنستغرام»، فجر (السبت)، معلنة تعافيها من أزمتها الصحية التي استلزمت إجراء أكثر من 5 عمليات جراحية في مصر وسويسرا. وظهرت ياسمين داخل المستشفى المعالج في جنيف، برفقة أطبائها الذين أشرفوا على رعايتها الطبية. وعلقت: «الحمد لله الذي شفانا وعافانا». وعادت ياسمين من سويسرا قبل أيام، إذ نشرت عبر خاصية «الستوريز» مقطع فيديو للغرفة التي كانت تعالج فيها بسويسرا، وأرفقتها بإيموجي «وداعا»، إضافة لمقطع من شرفة منزلها بالقاهرة في إشارة لعودتها لمنزلها. يذكر أن ياسمين تعرضت لخطأ طبي أثناء عملية جراحية في يوليو الماضي، أدى لتدهور حالتها واستدعى نقلها في طائرة إسعاف إلى جنيف.