طرحت المفوضية الأوروبية مشروعاً لتوحيد أجهزة شحن الهواتف الذكية وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة بنوع «يو إس بي –سي»، دفاعاً عن حقوق المستهلك والبيئة. ووفق RT (السبت)، ينتظر موافقة أعضاء البرلماني الأوروبي ودول الاتحاد على القانون المطروح منذ يناير 2020، غير أنه يصطدم بمعارضة الشركات قطاع الاتصالات. وبعد نحو 30 عاماً من انطلاق الهواتف الذكية بات هناك 3 أنواع من الشواحن كابل من نوع «مايكرو يو اس بي»، وآخر «اس بي - سي» حديث العهد، فضلا عن أجهزة «لايتنينغ» المستخدمة في أجهزة «آبل». واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر أن القرار يضمن شحن أي جهاز مهما كان نوعه.