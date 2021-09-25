أصدرت شركة «قوقل» تحذيراً رسمياً بشأن وجود 19 ثغرة أمنية في متصفح «كروم» على الأجهزة التي تدعم أنظمة Linux وmacOS وWindows، بينها 5 ثغرات على درجة عالية من الخطورة. ووفق موقع «فوربس»، (السبت)، رفضت الشركة كشف أي معلومات حول معظم الثغرات المكتشفة؛ بهدف كسب المزيد من الوقت ليتمكن المستخدمون من حماية أجهزتهم. وطالبت «قوقل» مستخدمي «كروم» بتحميل أحدث إصدار ذي الرقم 94.0.4606.54، الذي سيطرح خلال أيام، لتجنب التهديد الذي تحمله هذه الثغرات. وفي أغسطس الماضي أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية تحذيراً أمنيا عالي الخطورة من ثغرات عدة في متصفح «قوقل»، داعياً إلى تحديثه لحماية المستخدمين.