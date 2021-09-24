أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إلغاء حظر التجوال في البلاد اعتبارا من منتصف ليل غد (السبت).

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان، ضرورة تطبيق سبعة إجراءات عقب تنفيذ حظر التجوال، من خلال السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

وأشار البيان، إلى أنه تم تحديد طاقة الاستيعاب بـ50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل، مشددة في الوقت ذاته على تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

كما نبهت الرئاسة التونسية، إلى ضرورة ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، فضلا عن تلقيح الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

وشددت على ضرورة تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها، موجهة في الوقت ذاته السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات بتشديد المراقبة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.