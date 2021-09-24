كشفت مبتكرة لقاح أوكسفورد أن «كوفيد-19» سيصبح ضعيفا مثل نزلات البرد، ومن غير المرجح أن يكون قادرا على تجنب اللقاحات.

ووفقا لأستاذة علم اللقاحات في معهد جينر بجامعة أكسفورد وقسم نوفيلد للطب السريري سارة غيلبرت، لن يتحول الفايروس المسبب لـ«كوفيد-19» إلى نوع أكثر فتكا وسيصبح مثل فايروسات كورونا التي نعيش معها في حياتنا اليومية.

وأوضحت غيلبرت أن فايروس Sars-CoV-2، الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، سيصبح مثل الفايروس المألوف، حسبما ذكرت صحيفة «التايمز».

وصرحت للجمعية الملكية للطب: «نحن نعيش بالفعل مع 4 فايروسات كورونا بشرية مختلفة لا نفكر فيها كثيرا، وفي النهاية سيصبح فايروس Sars-CoV-2 واحدا من هؤلاء».

وأضافت: «إنها مجرد مسألة كم من الوقت سيستغرق للوصول إلى هناك وما هي الإجراءات التي سنتخذها لإدارته في هذه الأثناء».

وجادلت غيلبرت أيضا أن «كوفيد-19» لن يكون قادرا على التحور لتجنب اللقاحات. موضحة أن بروتين spike، الذي تستهدفه اللقاحات، له قدرة محدودة على التحور بينما لا يزال يسمح للفايروس بالدخول إلى الخلايا البشرية.

وقالت: «إذا غيّر الفايروس بروتين spike الخاص به كثيرا بحيث لا يمكنه التفاعل مع هذا المستقبل، فلن يتمكن من الدخول إلى الخلية. لذلك ليس هناك الكثير من الأماكن التي يذهب إليها الفايروس للحصول على شيء يتجنب المناعة ولكنه لا يزال فايروسا معديا حقا».