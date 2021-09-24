أحيا الفنان عبادي الجوهر بمشاركة الفنانة الصاعدة هدى الفهد حفلة غنائية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 بالرياض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتنظيم من شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

بدأت الحفلة بمشاركة الفنانة الصاعدة هدى الفهد في أول حفلة لها، وقالت عن مشاركتها مع الفنان عبادي الجوهر «شيء رائع وإضافة في حياتي الفنية».

وقد بدأت وصلتها الغنائية بأغنية «هي بس» التي طرحتها أخيراً تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني ثم قدمت مجموعة من الأغاني لمجموعة من الفنانين.

والوصلة الثانية والختامية قدمها الفنان عبادي الجوهر، وعند صعوده للمسرح شهد المسرح تفاعلا كبيرا من الحضور بعد غياب الفنان عبادي الجوهر عن المسرح لمدة عامين. وبدأ بالنشيد الوطني السعودي ثم قدم أغنيته الجديدة الوطنية ثم قدم نخبة من أجمل الأغاني القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور ورددوها منها «خلاص ارجع، وقالوا ترى، وحبك سما، والمرايا، وشفت الوهم».

وشاركت الفنانة هدى الفهد الفنان عبادي الجوهر في غناء دويتو أغنية «عيونك».

وأكد الفنان عبادي الجوهر لـ«عكاظ» أن فكرة دعم المواهب السعودية الشابة في الحفلات التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ تعد فكرة رائعة لدعم المواهب السعودية الشابة، وستكون هناك مواهب كثيرة ستظهر على الشاشة، والسعودية كبيرة وواسعة وبها مواهب كثيرة تستحق الدعم. وفي موسم الرياض هناك العديد من المواهب الذين سيشاركون في حفلات موسم الرياض، وإن شاء الله يستحقون الظهور والدعم.