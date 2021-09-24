ألزمت الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء FDA الراغبين في الحصول على حقن ساكسيندا للتخسيس وعلاج السمنة بـ5 شروط، وشددت ضمن ترخيصها الممنوح للمستشفيات البريطانية التي بدأت تقديمها منذ أكتوبر الماضي، على ضرورة أن يكون مقياس كتلة الجسم 30 فأكثر، أو 27 مع الإصابة بأحد الأمراض المرتبطة بالسمنة، واستخدام الحقن بحذر مقرونة باتباع نظام غذائي قليل السعرات لفعالية فقدان الوزن، مع ممارسة الرياضة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود موانع، وأخيرا تقييم استجابة الشخص للحقن. وأبانت FDA أن حساب مقياس كتلة الجسم تتم عبر قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول، ليعكس مقدار تناسب الوزن مع طول الشخص. أما موانع استخدامها فتتلخص في وجود حساسية للعقار، ومنع اعطائها للمرضى بعمر 75 فأكبر، أو الإصابة بفشل عضلة القلب أو السكري أو مشكلات الكبد والكلى والمعدة.