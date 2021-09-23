أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBA) عرض فيلم وثائقي يحكي رحلة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- إلى أرض مصر على قناة السعودية، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91. جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الهيئة محمد الحارثي عبر حسابه في «تويتر» (الأربعاء)، قال فيها: «لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلما ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إلى مصر». وأضاف: «وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية». وتحتفل المملكة اليوم (الخميس) باليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس توحيد هذه البلاد المباركة تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله» في 19 جمادى الأولى من عام 1351 هجرية.