كشف المخرج رامي إمام أن والده الفنان عادل إمام لم يصب بفايروس كورونا، كما أشيع على منصات التواصل. وقال إمام (الأربعاء): «صحة والدي زي الفل، وما زال في الساحل الشمالي يقضي إجازته الصيفية مع أبنائه وأحفاده». وأعلن رامي عودة «الزعيم» كما يلقبه معجبوه، للسينما قريباً بعد غياب طويل بفيلم من إخراجه، فيما رفض الإفصاح عن أي تفاصيل حوله. يذكر أن فيلم «زهايمر» الصادر عام 2012 كان آخر ما قدمه إمام بمشاركة نيللي كريم وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف، من إخراج عمر عرفة. ورغم غيابه عن السباق الرمضاني الماضي لأول مرة منذ سنوات، عرضت منصة «شاهد» أخيراً مسرحيته «بودي جارد».