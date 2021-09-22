أبلغ رائدا الفضاء الروسيان المقيمان حاليا في محطة الفضاء الدولية عن رائحة غريبة تفوح في وحدة «زفيزدا» الروسية، أثناء تشغيل نظام تكييف الهواء.

جاء ذلك أثناء محادثات الطاقم الروسي مع مركز القيادة الأرضي، والتي بثتها وكالة ناسا.

وقال رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي لخبير في مركز القيادة بضواحي موسكو مجيبا عن سؤال موجه إليه عن نوعية الرائحة:«يبدو لي أن شدة الرائحة أصبحت أخف».

وأشار إلى أنه قد تم فصل جهازي تكييف الهواء، وأنه طلب من أفراد الطاقم مسح مكان يحتمل ان تظهر فيه الرائحة بمنديل كي يحلل الخبراء في مركز القيادة الأوضاع فيما بعد وكذلك تشغيل أجهزة تكييف الهواء مرة أخرى إذا لزم الأمر.