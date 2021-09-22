تزامناً مع احتفال اليابان بيوم «احترام المسنين» أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية تسجيل الشقيقتين أومينو سوميانا وكومي كوداما البالغتين 108 أعوام، التوأم الأكبر سنا على قيد الحياة بالعالم. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، ظهرت الشقيقتان في داري مسنين مختلفتين بجزيرة شودوشيما ومحافظة أويتا اليابانية. وفصلت التوأمتان البالغتان تحديدا 107 أعوام و300 يوم، بعد المرحلة الابتدائية، إذ أرسلت كوداما للعمل خادمة في أويتا، فيما بقيت سوميانا على الجزيرة وترعرعت مع عائلة أخرى، وقد تعرضتا للتنمر في شبابهما لاسيما أنهما من عائلة مؤلفة من 11 ولداً. يذكر أن الشقيقتين لم تلتقيا إلا في عمر الـ70 إذ عادتا لتستمتعا بلمّ الشمل.