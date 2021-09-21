يستعد فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلة غنائية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي، ضمن فعاليات المهرجان العالمي «إكسبو2020»، وسيظهر «أبونورة» في انطلاق المهرجان 30 سبتمبر الجاري على المسرح متوشحا الزي السعودي بعد اختياره لتمثيل المملكة في الحفلة الاستثنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء في الخليج والعالم؛ أبرزهم الإماراتيان حسين الجسمي وأحلام، والإيطالي أندريا بوتشيللي، والبريطانية إيلي غولدينغ، والفرنسية من أصل أفريقي أنجليك كيدجو، والأمريكية أندرا داي، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ. بدوره، أطلق الجسمي أمس الأغنية الرسمية للمهرجان باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان «هذا وقتنا»، بمشاركة الفنانة الإماراتية ألماس والمغنية الأمريكية من أصل لبناني ميسا قرعة.