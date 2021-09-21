كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن غداً (الأربعاء) هو البداية الحقيقية لفصل الخريف، مؤكدة أن ذلك لا يعني انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر. وقالت الجمعية في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «يطوي العالم العربي صفحة فصل الصيف فلكيا اعتباراً من الثلاثاء المصادف 21 سبتمبر 2021، بعد أن استمر 93 يوما استعدادا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف غدا (الأربعاء)». وأضافت فلكية جدة أن بداية فصل الخريف فلكيا لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، لكن التغيير سيحدث بشكل تدريجي، وسيصبح الانخفاض بشكل واضح خلال شهر نوفمبر القادم. يذكر أن «الخريف» يستمر 3 أشهر وينتهي يوم الإثنين 30 ديسمبر القادم.