كشفت دراسة أسترالية أن متناولي الوجبات السريعة معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بالخرف والخلل الإدراكي المبكر. ووفق «فوكس» الألماني (الثلاثاء)، قيّم الباحثون برئاسة البروفيسور نيكولاس شيربوين من الجامعة الوطنية الأسترالية 200 دراسة دولية ما وضع أمامهم كمية بيانات هائلة، وبتحليلها تبين أنه كلما أكل الناس بشكل سيئ وقللوا ممارسة الرياضة زاد احتمال إصابتهم بالخرف، واعتبر شيربوين نتائج الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية Frontiers in Neuroendocrinology أخطر اكتشاف لأضرار «الفاست فود» المسببة لتآكل الأدمغة، ناهيك عن دورها في السمنة والسكري 2 الذي يضعف أداء الدماغ ويتلف الخلايا العصبية في وقت مبكر، ما يوجب مقاطعتها دون انتظار.