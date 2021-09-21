يعود المذيع ماجد الفاسي إلى أرض الوطن ليكمل مشواره الإعلامي بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات في إذاعة MBC FM وقناة العربية، مؤكداً أنه يحضر مفاجآت للجمهور السعودي وتحديدا عبر اليوتيوب ببرامج جديدة ينوي إطلاقها قريباً.وقال الفاسي: «وددت أن أكون جزءاً من حراك المملكة الثقافي والمساهمة كما قبل بمحتوى مميز وبرامج تحاكي الشباب». وتابع: «قبل إنشاء هيئة الترفيه وفي عام 2008 بدأنا بتقديم فعاليات فنية خاصة بالشباب وكانت تعتبر متنفساً لهم في ذلك الحين، واليوم وبحمد الله هناك هيئة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ تقود عجلة الفعاليات بدون الصعوبات التي كنا تواجهنا في الماضي». وأكد الفاسي أن البرامج ليست فقط ما يستعد لإطلاقها في المستقبل، إنما هناك مشروع واعد يعمل عليه حاليا للإعلان عنه قريباً.يذكر أن الفاسي قضى في MBC والعربية 17 عاماً قدم خلالها العديد من البرامج، أبرزها «على الطريق» بقناة العربية واستمر 4 مواسم، و«دراما رمضان» لمدة 8 مواسم، وأخيرا «سينما الخليج» لموسمين. كما قدم في MBC أكشن فعالية «اكشنها» متضمنة 28 فعالية فنية رياضية في جدة والرياض والخبر.