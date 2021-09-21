وضع الخطط المهنية والدراسية بشكل واضحالأهداف العامة للأسرة ووضع خطط الإنجابالاتفاق على طرق علاج الخلافات تجنبا للطلاقإدارة المال وتوضيح مسؤولية كلا الشريكينلبناء أسرة متماسكة، عليك قبل تحديد موعد الزواج مناقشة 5 موضوعات مهمة مع الشريك. ووفق «بوابة الأهرام»، تؤكد وزارة الصحة والسكان المصرية ضرورة التخطيط لأهداف الأسرة من حيث الإنجاب مباشرة بعد الزواج أو الانتظار بعض الوقت، والأسلوب التربوي المنتظر اعتماده مع الأطفال، مع ضرورة إنهاء الأمور العالقة، وطرح المخاوف التي تراود كل طرف بصدق حفاظا على ديمومة العلاقة، والاتفاق حول طرق وسبل علاج الخلافات لتجنب الطلاق، والتوتر، وتعلم كيفية التركيز على الأمور الإيجابية التي تجمع الطرفين. ومن المهم بحث الخطط المهنية والدراسية، وأخيرا إدارة المال، خصوصا إذا كانت الزوجة تعمل، والاتفاق بشكل واضح على اختصاصات كلا الشريكين.إنهاء الأمور العالقة وطرح المخاوف بصدق