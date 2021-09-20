حل خبراء الأدلة الجنائية بشرطة دبي لغز جريمة قتل رجل أعمال آسيوي وزوجته بتتبع آثار خيط من الدماء لمسافة ثلاثة كيلومترات. وفي التفاصيل، وفق صحيفة «الإمارات اليوم» (الإثنين)، رصد الفريق الجنائي آثار دماء على جدار منزل، ورجحوا أنها تعود للمجرم، فتتبعوها لنحو 3.2 كلم، وصولا لشارع الشيخ محمد بن زايد، ليفاجأوا بسلاح الجريمة «سكين» بقرب محطة وقود، ما ساهم في تحديد هوية القاتل والقبض عليه. واتضح أن الجاني عامل ارتاد فيلا الضحية قبل أشهر، وقرر سرقتها، وعند دخوله استيقظ صاحب الفيلا فأقدم العامل على قتله وزوجته، بينما دافع الضحية عن نفسه فجرح القاتل قبل أن يفر طاعنا ابنة القتيل.