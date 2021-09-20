كشفت دراسة أجرتها طبيبة القلب الروسية أولغا كوزلوفا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ووفق RT (الإثنين) قالت كوزلوفا في مداخلة إذاعية إن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسية لمشكلات القلب، وأضافت: «النتائج تؤكد أن الرجال يصابون بأمراض القلب في وقت أبكر من النساء اللاتي يتأثرن بمضاعفات أكثر، كما ترتفع احتمالات الإصابة لدى الخاضعين للعلاج الكيميائي والإشعاعي والشباب الخاملين وقليلي الحركة». وحسب منظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون سنويا بأمراض القلب، رغم إمكانية تفادي 80% من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة بممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.