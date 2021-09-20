يستعد الفنان راشد الماجد الملقب بـ«سندباد الأغنية العربية» بمشاركة الفنانين ماجد المهندس، وأصيل أبوبكر، وعايض، وداليا مبارك؛ لإحياء أوبريت اليوم الوطني على مسرح مجمع الملك فهد الثقافي بالرياض، يوم الجمعة القادم ولمدة 3 أيام. فيما كشف المصمم السعودي أيمن الرابغي لـ«عكاظ» أنه صمم الزي الخاص بالعمل قائلا: «صممت الزي بلون الوطن (الأخضر) بقماش شانتون فاخر ومواصفات عالمية ولامعة تعكس فخامة هذا اليوم وتمنح الفنان حضوراً بهيجاً»، وأضاف: «استخدمت النقوش الطويلة الناعمة ما يرمز لقوة الوطن وهدوئه وجماله في الوقت ذاته»، وتابع: «استغرقت هذه التصاميم 3 أيام، فيما تم تنفيذها خلال أسبوع كامل، على أن يتم تسليمها في الرياض خلال الأيام القادمة».