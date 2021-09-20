يساعد فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) الجسم على امتصاص الحديد، ومن المهم أن تدرجه في نظامك الغذائي.

ويمكن أن يؤثر النقص سلبًا على صحتك، ولكن تناول الكثير من المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى القيء والأرق. إذن، ما المقدار الذي يجب أن تتناوله وكيف تعرف ما إذا كنت قد أفرطت في تناول هذا الفيتامين؟

في حين أنه من غير المحتمل أن يكون تناول الكثير من فيتامين سي ضارًا، إلا أن الجرعات العالية من مكملات فيتامين C يمكن أن تسبب مشاكل، حسب موقع ميديك فوروم وفقا لـ«سبوتنيك».

ووفقًا لمايو كلينك، هناك سبع علامات رئيسية يجب الانتباه إليها. وتشمل الصداع والأرق وحرقة المعدة والإسهال والغثيان والقيء وتشنجات البطن. كما أن انتفاخ البطن يمكن أن يكون علامة على أنك قد تناولت الكثير.

ومن غير المحتمل أن يكون تناول أقل من 1000 مل غرام من مكملات فيتامين سي يوميًا ضارًا. علاوة على ذلك، يجب أن تختفي هذه الأعراض بمجرد التوقف عن تناول مكملات فيتامين سي.

وفقًا لمايو كلينك، بالنسبة لمعظم الناس، فإن البرتقال أو كوبا من الفراولة أو الفلفل الأحمر المطحون أو البروكلي يوفرون ما يكفي من فيتامين سي طوال اليوم.

ويحتاج البالغون الذين تراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا إلى 40 مل غراما من فيتامين سي يوميًا، وبالتالي يجب أن تحصل على كل فيتامين سي الذي تحتاجه في نظامك الغذائي اليومي.

وتظهر الأبحاث أن تناول الكثير من فيتامين سي يمكن أن يرفع مستويات مضادات الأكسدة في الدم بنسبة تصل إلى 30%، ما يساعد دفاعات الجسم الطبيعية على محاربة الالتهابات.

وقد يرفع فيتامين سي مستويات مضادات الأكسدة في الدم ويساعد في علاج نقص الحديد.