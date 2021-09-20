أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 دولة فقط من دول أفريقيا نجحت في تنفيذ المهمة المطروحة من قبل المنظمة وهي تطعيم 10% من سكان كل من هذه الدول ضد فايروس كورونا حتى نهاية هذا الشهر.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة (الأحد): «13 دولة أفريقية حققت المهمة المطروحة في تطعيم السكان ضد مرض كوفيد-19. فيما يشكل النقص الراهن في اللقاحات حاجزا جديا أمام تنفيذ برنامج التطعيم في العديد من مناطق القارة».

وذكر البيان أن الدولة الأفريقية الأكثر تقدما من حيث نسبة المحصنين ضد كورونا هي سيشيل (72% من مجموع السكان)، وتليها موريشيوس (55%)، والمغرب (44%)، وتونس (21%)، وجزر القمر والرأس الأخضر (18% في كل منهما). وفي الجزء الجنوبي من القارة تعود الريادة في هذا المجال إلى زيمبابوي (13%) وجنوب أفريقيا (12%).

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، أخيرا، إن هدف تطعيم 40% من سكان أفريقيا ضد فايروس كورونا بحلول ديسمبر القادم يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أن حظر التصدير وتخزين اللقاحات يؤديان إلى إبطاء إيصال اللقاحات إلى أفريقيا.

وحذرت مويتي من أن التطعيم البطيء في أفريقيا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بـ«كوفيد-19» وأكثر من 204800 حالة وفاة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور متغيرات شديدة العدوى.