ثار بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري الذي يسجل منذ أيام نشاطا زلزاليا كثيفا، الأحد، للمرة الأولى منذ 50 عامًا.

وفي تغريدة، كتبت الحكومة المحلية التي بدأت في تنفيذ عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب إلى البركان، «بدأ الثوران البركاني في منطقة كابيثا دي فاكا في إل باسو».

وأضافت: «يطلب من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر».

وقال رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس إن «البركان ثار في منطقة غابات»، داعيا إلى الحذر.

وكانت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية تتصاعد من فوهة البركان، وفقًا للمشاهد الأولى التي بثها التلفزيون العام الإسباني عند قرابة الساعة 16,30.

ويخضع بركان كومبري فييخا للمتابعة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي.