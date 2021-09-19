فجع الفنان الكويتي حسن البلام بوفاة شقيقه حسين (الأحد)، إثر تداعيات إصابته بفايروس كورونا أخيراً. ونعى البلام شقيقه في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلاً واسعاً في أوساط الفنانين والإعلاميين. يأتي ذلك بعد مرور أقل من 7 أشهر على وفاة ابن عمه مشاري البلام، الذي رحل في فبراير 2021 عن 48 عاماً متأثراً بالمرض ذاته. ويعد حسن البلام المولود عام 1974 أحد أبرز نجوم الكويت والخليج، وانطلق فنياً منتصف تسعينيات القرن الماضي، عبر مشاركته في أعمال مسرحية وتلفزيونية، اتسمت أغلبها بالطابع الكوميدي. ومن أبرز مسرحياته «الذيب والعنزات الثلاث»، «استجواب»، «لن أعيش في جلباب زوجتي»، و«العظماء السبعة».