احتفالاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية والذي يحتفل به الشعب السعودي هذا العام تحت شعار «هي لنا دار»، أطلقت شركة توس «TOUS»، العلامة الإسبانية الشهيرة والراقية في عالم المجوهرات والإكسسوارات والحقائب النسائية، مجموعتها الجديدة والحصرية للسوق السعودية. فهي تحرص على أن تكون حاضرةً في كافة المناسبات السعيدة التي تحتفل بها المرأة السعودية لمشاركتها الفرحة.

تضم المجموعة الجديدة تشكيلةً من السلاسل والأقراط وتعليقات الأسوار والخواتم من الذهب الأصفر مصمّمةً بأسلوب مبتكر يجسّد الأناقة التي تشتهر بها العلامة الإسبانية الشهيرة وحرفيتها العالية، وتزهو الأحجار الكريمة الفريدة بألوان نابضة بالحياة تحاكي ألوان العلم السعودي بتدرجات الأخضر، إضافة إلى النخلة، رمز السعودية الشهير، والتي تمّت صياغتها من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطا تعبيرا عن القمة والعزة والمجد وعن عشق كبير للوطن.

مجموعة اليوم الوطني موجّهة من «توس» للمرأة السعودية الواثقة بأسلوبها والتي تودّ أن تظهر بأحلى إطلالة وتشعر بأفضل حالٍ من خلال استكمال أزيائها بمجوهراتٍ تعبّر عنها، وعن حبها الكبير لوطنها، كما تشكّل القطع الفريدة في هذه المجموعة الاستثنائية بتصميمها وأناقتها ولونها الأخضر والنخلة الذهبية هديةً لا تقدّر بثمن لكلّ عشاق المملكة العربية السعودية.

ورغم خصوصية المناسبة التي طرحت من أجلها «توس» مجموعتها الجديدة إلاّ أنّ القطع المميزة التي تضمها المجموعة تشكّل أيضا هديةً مثالية للحبيبة والزوجة. فمن خلال هذه التشكيلة، يمكن لعملاء «توس» من الرجال أيضاً التعبير عن حبهم الكبير والحقيقي للنساء المميزات في حياتهم.

ليكن هذا الاحتفال مختلفاً، باختيار قطع أنيقة من المجوهرات والذهب والأحجار الكريمة ونخلة السعودية الشهيرة، إضافةً إلى دبدوب توس الشهير باللون الأخضر، يمكنك اقتناء أيّ منها للتعبير عن حبك لوطنك، فهي قطع أنيقة مصنوعة من الذهب، مع إضافة لمسات مصمّمي توس المرصعة البراقة من الماسات والأحجار الملونة، وبالأخص اللون الأخضر. ومن الغني عن القول إنّ مجوهرات «توس» واحدة من العلامات المتخصصة في صياغة المجوهرات والإكسسوارات بطرق تروّج للهوية والوطنية بالتركيز على التفاصيل، وتقدّمها لك لتتألقي وتحصلي على إطلالة لا مثيل لها في اليوم الوطني السعودي.

عن «توس»:

تستمر علامة توس التجارية بالتزامها في صناعة المجوهرات منذ عام ١٩٢٠ ولديها أكثر من ٧٠٠ فرع في ٤٥ دولة حول العالم، كما تقوم العلامة الرائدة بدعم ثقافتها المؤسسية المستندة على الأصالة والالتزام والإبداع من خلال ٤٠٠٠ شخص من المحترفين في المجال. علامة توس هي عضو معتمد في مجلس الصناعة المسؤولة للمجوهرات (RJC) وهي المنظمة المختصة في وضع المعايير الأخلاقية للعمل والممارسات وسلاسل الإمداد في مجال المجوهرات والساعات عالمياً وذلك بعد اجتيازها الناجح لعمليات التدقيق التي أثبتت التزامها المتفاني لمبدأ الاستدامة.

تتمثل مهمة الشركة التي وصل إجمالي مبيعاتها ٣١٨ مليون يورو في ٢٠٢٠ في أن تكون علامة تجارية تبعث الإلهام وتتمتع بالشعبية في جميع أنحاء العالم وأن ترافق عملاءها في كل لحظة من لحظات حياتهم من خلال تقديم مجموعات متميزة من المجوهرات والإكسسوار. كما تتمثل رؤية «توس» في أن تكون العلامة التجارية العالمية الأكثر رواجاً ونجاحاً للمجوهرات الفاخرة ذات الأسعار المعقولة والملتزمة بتوفير القيمة للعملاء والشركاء والمجتمعات في العالم أجمع.