رفضت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أول قرار لوريث العرش الأمير تشارلز بتحويل قصر باكينغهام إلى متحف مفتوح طوال العام. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية (الأحد)، يخطط تشارلز لإحداث صدمة في العائلة الملكية فور ترسيمه ملكاً، وذلك بفتح مساحات ملكية خاصة أمام الجمهور، إلا أن الخبير في شؤون القصر الملكي نيل شين أكد أن مخططه لقصر وستمنستر لن يتحقق قريبا طالما إليزابيث على سدة العرش، لاسيما أنها تود بقاء القصر كمنزل عائلي. يذكر أن الزوار يتوافدون على القصر منذ عام 1993 بين شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، إلا أن تشارلز يعتزم أن يشرع الأبواب وأماكن السكن الملكية طوال أشهر السنة.