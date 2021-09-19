طور باحثون بريطانيون عقاراً ثورياً لعلاج أحد أنواع سرطان الثدي ومنع تطوره بنسبة 72%. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، أكد الباحثون أن العقار المسمى «إنهيرتو» أظهر انخفاضا كبيرا في تطور المرض وتراجع وفيات المصابات بسرطان الثدي النقيلي الإيجابي (HER2). وعرضت نائبة رئيس قسم البحث والتطوير في علم الأورام سوزان غالبريث نتائج العقار، خلال ندوة مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام أخيرا، بعد تجربته على 800 مريضة من آسيا وأوروبا والأمريكتين، إذ حسّن معدل بقائهن على قيد الحياة بـ3 مرات، كما رفع معدل مكافحة المرض لديهن بنسبة تجاوزت 95%، ما يعد نقلة غير مسبوقة في علاج هذا النوع من السرطان.