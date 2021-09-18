توصل بحث علمي حديث لنتائج مذهلة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لـ«كورونا» بالنسبة لمرضى السرطان. ووفق (نيويورك تايمز) الأمريكية (السبت)، أكد باحثو جامعة الليوكيما والأورام الليمفاوية أن مرضى سرطان الدم لم تتولد لديهم أجساد مضادة بعد تلقيهم أول جرعتين من اللقاح، بينما سجلوا استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة. وقالت قائدة الدراسة الدكتورة جوين نيكولز: «ترفع الجرعة الثالثة مستويات الأجسام المضادة من 2.2 إلى 2500 ما يزيد الاستجابة المناعية، مع ضرورة مواصلة تناول العلاجات الموصوفة واستشارة الأطباء قبل تلقي الجرعة المعززة». وأضافت: «ما زال البحث جاريا لتحديد الأجسام المضادة المطلوبة بالضبط للحماية من عدوى كوفيد-19، وتقليص آثاره لأقل الحدود».