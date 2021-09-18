كشف تقرير عالمي أن «تليغرام» يشهد ارتفاعا حادا في نشاط الجرائم الإلكترونية يصل إلى 100%. ووفق موقع «إنغادجيت» (السبت)، نشط قراصنة الإنترنت على التطبيق بعد توافد المستخدمين الفارين من سياسة الخصوصية في «واتساب». وأكد محققون أمريكيون أن «تليغرام» شهد خلال الأشهر القليلة الماضية تناميا ضخما لشبكة من الهاكرز، يلجأون لمشاركة وبيع عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، والتي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب، علاوة على بيع معلومات مالية كأرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر. ورغم أن التطبيق يحجب العديد من القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن تزايد أعدادها يجعل السيطرة عليها أمرا صعباً.