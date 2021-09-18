أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، إذ اعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات «كوفيد-19» للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يأتي هذا التحديث بعد تحقيق خفض نسب الإصابة بفايروس «كوفيد-19» إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، حاثة المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.