عاد ثلاثة من أفراد طاقم مهمة الفضاء شنتشو 12 الصينية إلى الديار بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر على متن محطة تيانغونغ الفضائية، لتجهيزها لمهام التوسع المستقبلية.

وأفادت وسائل إعلام صينية أن الرواد الصينيين ني هايشنغ، وليو بومينغ، وتانغ هونغبو هبطوا بأمان يوم الجمعة في موقع هبوط دونغفنغ في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين. وسجلت الرحلة التي استغرقت 90 يوما إلى محطة تيانغونغ الفضائية رقما قياسيا وطنيا لطول مهمة الفضاء، لكن الرحلة التالية، المقرر إطلاقها في أكتوبر، من المتوقع أن تستمر ضعف هذه المدة.

وتبلغ مساحة منطقة الهبوط ما يقارب 20 ألف كيلومتر مربع، ما يتيح هامشا مريحا لانحرافات المسار.

وكان الهبوط ناجحا، حيث ورد أن أفراد الطاقم الثلاثة كانوا في حالة جيدة بعد ملامسة الأرض.

وكانت مهمة شنتشو 12 الأولى من بين أربع بعثات مأهولة مطلوبة للتوسيع المخطط لمحطة تيانغونغ الفضائية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق ثلاث وحدات إضافية وإرفاقها قبل نهاية عام 2022 من الموقع المداري الصيني، الذي يتضمن حاليا وحدته الأساسية فقط.

ويقضي مستكشفو الفضاء وقتهم في اختبار معدات المحطة، بما في ذلك ذراعها الروبوتية، وإعدادها للمهام المستقبلية. وشملت الرحلة عمليتي سير في الفضاء أجريتا في أوائل يوليو وأواخر أغسطس.

وقبل المهمة التالية المأهولة إلى الوحدة الأساسية Tianhe، ستطلق الصين ثاني عملية إمداد غير مأهولة للمحطة.